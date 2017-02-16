В Тюмени из горящего дома эвакуировали пятнадцать человек

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом загорелся сегодня на улице Камчатской, 127 в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 15:28. Горели две квартиры на первом и втором этаже. Первые подразделения пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту вызова через 5 минут. В 16:01 пожар был локализован, в 16:22 – полностью потушен.

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В тушении пожара было задействовано 10 единиц основной и 5 единиц специальной техники, 38 человек личного состава, работали 4 звена газодымозащитной службы.

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Из горящего дома спасатели эвакуировали 15 жильцов. В настоящее время устанавливается причина пожара и причиненный ущерб.

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Фото пресс-службы МЧС России по Тюменской области