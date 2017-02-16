Отсидевший за убийство отца тюменец лишил жизни двух человек и едва не зарезал брата

Перед судом предстанет 30-летний житель Тюмени, которого обвиняют в двойном убийстве и в покушении на убийство.

Мужчина вышел из тюрьмы в августе 2015 года, куда попал после того, как в 20 лет пьяным до смерти избил своего отца. Тогда суд приговорил его к девяти годам колонии строго режима. За четыре года до освобождения ему незначительно уменьшили срок.

На свободе тюменцу было суждено пробыть недолго. В октябре прошлого года он и его 29-летний брат выпивали в гостях в доме на улице Береговой в заречной части города. Мимо дома проходили четверо нетрезвых знакомых хозяина квартиры, которые начали его звать. На улицу выглянул брат вышедшего на волю мужчины и поссорился с ними. Пьяная компания ушла, но спустя время вернулась к дому, так как один из них потерял там свой телефон. На улице они встретились с братьями, которые хотели поймать такси и поехать домой.

Как полагает следствие, брат обвиняемого и 46-летний мужчина начали драться. К драке с ножом подключился сам обвиняемый. Он зарезал двух мужчин в возрасте 36 и 46 лет, тяжело ранил 38-летнего мужчину и по ошибке ударил оружием своего брата, не разглядев его в темноте.

Как сообщают в областной прокуратуре, мужчину сразу задержали правоохранительные органы, сейчас он находится под стражей. Ему грозит до двадцати лет тюрьмы либо пожизненное заключение.