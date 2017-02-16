Пожилого тюменца обвиняют в развращении подростков

До двенадцати лет лишения свободы грозит 58-летнему жителю Тюмени. Мужчина обвиняется по части 3 статье 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста).

По версии следственных органов, в августе прошлого года в квартире жилого дома в Калининском округе он совершил развратные действия без применения насилия в отношении двух девочек 2002 и 2003 годов рождения. С мужчиной они были ранее знакомы.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего детали случившегося рассмотрят в суде, сообщают в региональном СК.