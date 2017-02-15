Недальновидных тюменцев осудили за вымогательство

В Тюмени вынесли приговор трем мужчинам, требовавшим деньги у хозяев дорогих иномарок и угрожавшим в противном случае повредить машины.

В 2015 году 47-летний тюменец и его 25-летний сын задумали раскладывать листовки с угрозами под щетки стеклоочистителей машин. В дело решили взять 26-летнего знакомого сына, который должен был подкладывать пугающие листовки с требованием перевести на указанный счет 5 тысяч рублей. Чтобы осуществить замысел, отец с сыном уговорили молодого человека завести счет в электронной платежной системе по его паспортным данным. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на его же имя зарегистрировали и банковскую карту, куда было решено переводить деньги с электронного счета.

В ноябре молодой человек разложил угрозы по семи автомобилям марок Mersedes-Benz, Porsche, Land Rover и нескольких других. Никто из автовладельцев перечислять деньги вымогателям не стал, они обратились в полицию.

Найти злоумышленников не составило труда. За вымогательство по сговору с угрозой повреждения имущества отцу суд дал три с половиной года в колонии общего режима, молодых людей приговорили к двум годам условно.