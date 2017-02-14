Пьяный тюменец на внедорожнике ворвался на трассу во время гонок

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Инцидент произошел в Тюмени 12 февраля на автодроме "Культ льда" на озере Алебашево. Один из зрителей, подъехавший к месту соревнований на автомобиле Toyota уже после их начала, вместо того, чтобы проехать на парковку, решил дать спортсменам мастер-класс и поехал прямиком на гоночную трассу.

Судьям удалось вовремя остановить заезд, чтобы избежать аварии. Водитель пикапа, не справившийся с управлением, въехал в снежный бруствер. Организаторы мероприятия сообщили об инциденте в Госавтоинспекцию. Прибывшие на место сотрудники ДПС проверили мужчину на алкотестере, который подтвердил, что он нетрезв.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, водитель, 39-летний тюменец Васил, в декабре 2015-го уже был лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. С гоночной трассы автоинспекторы доставили Васила в отдел полиции.