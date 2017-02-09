Сводка ДТП: по вине пьяных водителей в Тюмени произошли две аварии

Два человека пострадали в двух дорожных авариях, произошедших в Тюмени в среду, 8 февраля. На территории области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми не зарегистрировано.

В 14:30 на пересечении улиц Щербакова и Тимуровцев столкнулись автомобили Chevrolet NIVA, Volkswagen и Nissan. По предварительным данным, аварию спровоцировал 34-летний, не имеющий прав, пьяный водитель Chevrolet, который при выполнении поворота не пропустил встречный транспорт. Ушиб колена получил в результате происшествия 36-летний водитель Volkswagen. Показания алкотестера при прохождении водителем NIVA освидетельствования составили 0,89 милиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

В 18:30 на улице Тимофея Чаркова въехал в опору освещения автомобиль Hyundai i30. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки, водительский стаж которого 2 года, был нетрезв. В результате аварии он получил травму головы.

7 февраля около 18:30 на улице Чаплина, 6 в районе путепровода по ул. М. Тореза, автомобиль Toyota черного цвета сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пешеход, 22-летний молодой человек, получил травмы головы и лица. Госавтоинспекция ведет розыск автомобиля и его водителя. Все, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ГИБДД просит обратиться по телефонам: 794-686, 794-610.