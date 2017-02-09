Покусившемуся на таможенника мужчине грозит уголовное наказание

Следственный комитет по Тюменской области расследует инцидент, случившийся 24 января на стационарном таможенном посту, расположенном на 98 километре автодороги Ишим — Казанское, на границе России с Казахстаном.

"Подозреваемый, управляя транспортным средством марки "ГАЗ", совершил наезд на сотрудника таможенного поста тюменской таможни в целях воспрепятствования проведения осмотра автомашины, тем самым применил насилие в отношении представителя власти находящегося при исполнении", — сообщается на сайте регионального СК.

Сейчас следователи выясняют детали случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, не опасного для жизни и здоровья". В качестве наказания она предусматривает крупный денежный штраф, принудительные работы на срок до пяти лет, арест на срок до шести месяцев или до пяти лет лишение свободы.