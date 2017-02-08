Сводка ДТП: тюменка получила серьезную травму в столкновении двух иномарок

Два человека получили травмы в двух дорожных авариях, произошедших в Тюмени во вторник, 7 февраля. На территории области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми не зарегистрировано.

На ул. Широтной водитель автомобиля Suzuki Vitara, выезжая задним ходом с парковки, не пропустила автомобиль Toyota Camry. В результате столкновения, 33-летняя водитель Toyota получила серьезную травму – компрессионный перелом шейного отдела позвоночника, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

На Заречном проезде столкнулись автомобили LADA 14-й модели и Renault Logan. По предварительным данным, водитель LADA выехал с прилегающей территории, не пропустив Renault. В результате столкновения травму головы получил 33-летний пассажир "четырнадцатой", который находился на заднем сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.