ГИБДД ищет очевидцев аварии на улице Чернышевского

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло в Тюмени 6 февраля в районе дома №2б/5 по улице Чернышевского.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате аварии, произошедшей ориентировочно в 14:15, столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Mazda, после чего внедорожник уехал с места происшествия. Известно, что первая цифра госномера разыскиваемого автомобиля – "1", на задней левой двери имеется аэрография в виде бурого медведя.

Свидетелей происшествия, а также всех, кому известно местонахождение автомобиля просят обратиться в отделение розыска полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по телефонам: 794-580, 794-589, или в дежурную часть ГИБДД: 794-610.