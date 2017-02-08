Тюменец может получить 4 года за то, что дал мужу детализацию звонков жены

16:40 07 февраля 2017
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www.tangarus.ru
| Фото: www.tangarus.ru

Прокурору Калининского административного округа Тюмени для утверждения обвинительного заключения направлено дело в отношении сотрудника организации, оказывающей услуги оператора связи. Как сообщает сайт Следственного комитета, обвиняемый передал незнакомому жителю областного центра детализацию телефонных звонков супруги последнего.

Оказалось, что этот поступок является преступлением, предусмотренным частью 2 статьи 138 Уголовного кодекса: нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. В качестве максимального наказания оно предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Теги: Следственный комитет , прокуратура , уголовное дело , тайны , телефоны
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