Сводка ДТП: в столкновении иномарки с грузовиком на трассе погибли две пассажирки

В минувшие сутки, 6 февраля, в Тюменской области в пяти дорожных авариях погибли два человека, еще шестеро получили травмы.
На 81 км автодороги Тюмень – Нижняя Тавда причиной трагедии стало несоблюдение очередности проезда перекрестка. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda6 двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество грузовику "ЗИЛ-131", ехавшему по главной. В результате аварии 47-летняя пассажирка иномарки от полученных травм погибла на месте происшествия, еще одна пассажирка скончалась в больнице. Перелом ребра и ушиб плеча получил водитель грузовика, который съехал в кювет и перевернулся. Водитель иномарки не пострадал.
В Тобольске на пересечении улицы Защитинской и Полевого переулка столкнулись автомобили Lexus и Audi. По предварительным данным, очередность проезда перекрестка нарушила 56-летняя водитель Lexus, в результате аварии она и пассажирка Audi получили ушибы.
В Тюмени на улице Ветеранов Труда перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате происшествия пассажирка автомобиля получила травму предплечья, сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
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