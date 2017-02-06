Заводоуковский суд оградил Россию от Minecraft

Роскомнадзор вступился за популярную детскую игру Minecraft, которая стала жертвой бдительности прокуратуры и Заводоуковского районного суда. Суд запретил содержащуюся в игре статью с рецептом создания виртуального "динамита".
Надзорное ведомство направило обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть судебное решение. Был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения применять пока не следует.
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