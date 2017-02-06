Заводоуковский суд оградил Россию от Minecraft

14:41 06 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
azminecraft.ru
| Фото: azminecraft.ru

Роскомнадзор вступился за популярную детскую игру Minecraft, которая стала жертвой бдительности прокуратуры и Заводоуковского районного суда. Суд запретил содержащуюся в игре статью с рецептом создания виртуального "динамита".

Надзорное ведомство направило обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть судебное решение. Был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения применять пока не следует. 

Теги: суд , игры , прокуратура , Заводоуковск , Роскомнадзор
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017