Грозившегося взорвать дачи и санаторий мужчину оштрафовали

Тюменский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей 61-летнего мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служб областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в апреле прошлого года. Мужчина, выпивавший на своей даче в СНТ "Архитектор" на Ялуторовском тракте, позвонил в службу спасения и сказал, что если в садоводческом товариществе не подключат свет, то он взорвет его тротилом.

На следующий день утром он вновь позвонил по номеру 112 и сказал, что, поскольку света на дачах до сих пор нет, он заминировал находящийся недалеко от них санаторий "Витязь". На место выехали сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. Группа разминирования и кинологи с собакой эвакуировали персонал и отдыхающих. В здании и на прилегающем участке никаких взрывных устройств они не нашли.