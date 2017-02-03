Роспотребнадзор опроверг слухи о зараженных гриппом фруктах

Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области опровергли информацию о поставке из Китая в Россию мандаринов и бананов, зараженных вирусом гриппа и ротавирусной инфекцией. Слухи сейчас активно распространяются в сети Интернет.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что грипп передается от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение 2-8 часов. Через воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются.

Источником ротавирусной инфекции является больной человек, или вирусоноситель. В быту заражение происходит при уходе за больным и общении с ним. На руках вирус может сохраняться не менее 4 часов.

При проведении лабораторных исследований вирус гриппа и ротавирус на фруктах, привезенных из Китая, не обнаружены.