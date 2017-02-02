Травмированная в автобусе пенсионерка получит 135 тысяч рублей

В Тюмени областной суд оставил в силе решение об обязательстве ТПАТП №2 выплатить пожилой женщине, упавшей в автобусе, крупную моральную компенсацию.

Инцидент произошел в июне 2015 года. Пенсионерка, ехавшая в принадлежавшем этому перевозчику автобусе, направилась к выходу на своей остановке. Водитель резко затормозил, и женщина упала. Ее отвезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, мозговое кровоизлияние и перелом теменной кости. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Полторы недели женщина находилась в больнице, затем лечилась амбулаторно, после чего вновь прошла курс лечения в стационаре.

В августе 2016-го пенсионерка, заручившись помощью прокуратуры, обратилась в суд, потребовав от перевозчика возмещения морального вреда. Согласно Гражданскому кодексу РФ фирмы, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, куда относятся и транспортные предприятия, обязаны возмещать вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, который владеет источником повышенной опасностью.

В сентябре суд взыскал с ТПАТП №2 120 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч за судебные расходы. Перевозчик обжаловал судебное решение, но жалобу сочли необоснованной и отклонили.