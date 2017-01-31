Сводка ДТП: KIA въехала в стоящие на обочине автомобили по пути в Рощино

Десять человек пострадали в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в понедельник, 30 января.

На автодороге к аэропорту "Рощино" автомобиль KIA въехал в стоящие на обочине автомобили Škoda и Toyota. В результате происшествия 59-летний пассажир KIA сломал нос.

В Тюмени на 2 км Старого Тобольского тракта столкнулись два автомобиля LADA 15-й модели. По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда. В результате аварии водитель одного автомобиля получил перелом костей таза, у водителя и пассажирки второй LADA ушибы.

На улице Щербакова у пересечения с проездом Солнечный столкнулись LADA Priora и LADA Largus. По предварительным данным, водитель LADA Priora не выдержал дистанцию. В результате аварии водитель LADA Largus получил ушиб головы. Кроме того, врачи диагностировали у мужчины приступ гипертонии.

На улице Республики в районе дома № 18 столкнулись автомобили Hyundai и Renault. По предварительным данным, спровоцировал происшествие, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, водитель автомобиля Hyundai. В результате аварии две пассажирки автомобиля Renault получили ушибы.