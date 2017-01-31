Знакомство в интернете закончилось для тюменки изнасилованием

10:00 31 января 2017
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Фото: pixabay. com

Уголовное дело за изнасилование с угрозой убийства заведено на 39-летнего жителя Тюмени.

Как сообщают в региональном следственном комитете, на одном из сайтов мужчина познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. Вечером 25 января в квартире на улице Харьковской он набросился на нее и начал избивать, угрожая убийством, после чего изнасиловал. 

Девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы, мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается, следователи собирают доказательственную базу и восстанавливают обстоятельства случившегося.

Теги: интернет , уголовное дело , изнасилование
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