Знакомство в интернете закончилось для тюменки изнасилованием

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Уголовное дело за изнасилование с угрозой убийства заведено на 39-летнего жителя Тюмени.

Как сообщают в региональном следственном комитете, на одном из сайтов мужчина познакомился с 19-летней девушкой и договорился с ней о встрече. Вечером 25 января в квартире на улице Харьковской он набросился на нее и начал избивать, угрожая убийством, после чего изнасиловал.

Девушке удалось сбежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы, мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается, следователи собирают доказательственную базу и восстанавливают обстоятельства случившегося.