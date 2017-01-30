Сургутянин выплати тюменцу 150 тысяч рублей за моральный вред от ДТП

Авария произошла 1 июня прошлого года на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. 24-летний житель Сургута на Lada 211440, превысив скорость, выехал на встречную и столкнулся с автомобилем Great Wall. От удара Great Wall отбросило на машину Toyota, которая врезалась в фонарь и перевернулась. Находившийся в Toyota 36-летний водитель получил перелом позвоночника. Полгода он был на больничном листе и перенес две операции.

В сентябре суд признал молодого человека виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и назначил ему штраф 15 тысяч рублей. В декабре пострадавший обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Сургутянину предстоит выплатить ему 150 тысяч рублей.