Сводка ДТП: на трассе Тюмень-Омск иномарка съехала с дороги и перевернулась

За вчерашний день в Тюменской области в дорожных авариях пострадали четыре человека.

Около 10:30 на 50-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск съехал в кювет и перевернулся автомобиль Nissan Qashqai. По предварительным данным, находившаяся за рулем 26-летняя женщина не справилась с управлением. Травмы головы и ушибы получили две пассажирки кроссовера.

В Тюмени Mazda CX-5 и Volkswagen Touareg столкнулись на пересечении улиц Магистральной и Пирогова. Предполагается, что не уступила дорогу 39-летняя водитель автомобиля Mazda. Ушиб головы получила находившаяся в нем 15-летняя пассажирка, сообщают в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В десятом часу вечера на улице Елизарова, 12 столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Granta. Скорее всего, аварию спровоцировала 31-летняя водитель иномарки, нарушившая правила расположения на проезжей части. В результате ДТП травму головы получил 27-летний водитель Lada.