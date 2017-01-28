Тюменца будут судить за распространение порноизображений малолетних

11:12 28 января 2017
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cbc.ca

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя, распространившего  материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как установлено следствием, с января по октябрь 2016 года он, находясь у себя дома, скачал из Интернета материалы с порнографическим изображением лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Затем, разместил указанный материал у себя на жестком диске, понимая, что файл в указанной директории, является общедоступным для пользователей сети, чем предоставил возможность другим пользователям осуществлять к нему доступ для просмотра и скачивания.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 242.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Теги: суд , Интернет , прокуратура , уголовное дело
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