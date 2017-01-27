С начала года на пешеходных переходах в Тюменской области пострадали трое детей

Фото из архива пресс-службы ГИБДД

В течение января на дорогах Тюменской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, один ребенок погиб, шесть получили травмы, причем трое из них сбиты автомобилями на пешеходных переходах.

Сотрудники ГИБДД, специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции организовали в Тюменской области мероприятие "Школьник", направленное на обеспечение дорожной безопасности детей. Автоинспекторы дежурят на пешеходных переходах у школ, юным нарушителям рассказывают о необходимости быть внимательными на дорогах, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В течение месяца в школах пройдут дополнительные уроки по безопасности дорожного движения. Родителям на родительских собраниях педагоги и сотрудники ГИБДД расскажут об опасных ситуациях, в которых дети трудно ориентируются на дорогах, а также о том, как научить ребенка правильно переходить проезжую часть. В лечебных учреждениях области профилактическую работу по безопасности юных пассажиров вместе с автоинспекторами проведут детские врачи.