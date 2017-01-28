Освобождение из тюрьмы мужчина отметил нападением на подростка

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Вагайского района Василия Голубенко, который обвиняется в разбое.

По версии следствия, пьяный Василий Голубенко 18 октября 2016 года напал на несовершеннолетнего, и, чтобы тот не сопротивлялся, провел ножом по шее подростка, причинив подростку телесные повреждения.

Нападение Голубенко совершил в день освобождения из мест лишения свободы за совершение ряда преступлений, одним из которых был грабеж.