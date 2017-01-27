Тюменское кафе выплатит компенсации троим отравившимся посетителям

Тюменское кафе "Дукат" по решению Ленинского районного суда выплатит троим отравившимся посетителям по 15 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, а также вернет деньги за оплаченные блюда.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского административного округа Тюмени, трое жителей Тюмени отравились в кафе в октябре 2013 года, когда праздновали там день рождения друга. В меню гостей входили суши и роллы.

В течение 1-2 суток все почувствовали недомогание, заболел живот, появилась рвота и диарея, повысилась температура. Они обратились за помощью в медицинские учреждения, где был выставлен диагноз "острый гастроэнтерит" и назначено амбулаторное лечение. Одна из пострадавших находилась на стационарном лечении, ей причинен легкий вред здоровью.

По жалобе одного из пострадавших, специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в октябре 2013 года провели внеплановую проверку в заведении и выявили грубые нарушения санитарных норм. К примеру, в смывах с производственных столов "мясо", "суши", со столовых приборов, с рук повара, санитарной одежды повара были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По итогам проверки деятельность кафе была приостановлена на 10 суток для устранения нарушений.

В апреле 2016 года потерпевшие обратились в суд к владелице кафе с иском о возмещении морального вреда.