Охотника за киберпреступниками арестовали

Сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который с 2012 года возглавлял отдел, занимающийся расследованием киберпреступлений, арестован по делу о государственной измене. Как сообщает "Коммерсантъ", по тому же делу проходит заместитель главы центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов. Два собеседника газеты охарактеризовали Михайлова как человека, который, "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

Как передает BFM.ru, первым делом подразделения Стоянова стало выявление виновных в хищении 13 миллионов рублей со счетов 170 клиентов банка ВТБ24. В дальнейшем отдел расследования компьютерных инцидентов (так официально называется подразделение) занимался решением схожих проблем. Любопытно, что самым уязвимым звеном в информационной безопасности специалисты считают не компьютеры, а человека. Случившееся в "Лаборатории Касперского" поневоле подтверждает этот вывод. Впрочем, компания заявила, что расследование не связано с компанией, а касается частных дел Стоянова.