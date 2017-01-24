Дочка Газпрома выплатит жильцам дома в Тюмени более полумиллиона рублей

Арбитражный суд Тюменской области оставил в силе штраф, назначенный тюменской антимонопольной службой ООО "Газпром межрегионгаз Север" за приостановление поставки газа для одного из многоквартирных домов в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС региона.

Напомним, в 2015 году ресурсоснабжающая организация отключила котлы газопотребляющего оборудования в общедомовом помещении на 15 минут без уведомления управляющей копании. За что была признана контролирующим органом нарушившей антимонопольное законодательство и наказана на 562 тысячи 500 рублей.

Обжаловав в суде постановление Тюменского УФАС России, ООО "Газпром межрегионгаз Север" указало на малозначительность совершенного им правонарушения из-за отсутствия в его действиях вреда и последствий для общества. Отключение же жилого дома от газа было произведено из-за задолженности оплаты управляющей компании за ресурс.

Долг у УК перед ООО "Газпром межрегионгаз Север" действительно был и образовался из-за неуплаты коммунальных услуг некоторых жильцов. Но несмотря на это ресурсоснабжающая организация не имела права отключить топливо. УК приобретала у нее газ в целях отопления и подогрева воды для жилого дома. Занимая доминирующее положение и отключив газовые котельные, ООО "Газпром межрегионгаз Север" нарушило права квартиросъемщиков, которые добросовестно оплачивали коммунальные услуги.

Также отключение газа ресурсоснабжающая организация произвела с нарушением Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных и жилых домах. Согласно правилам, она может ограничивать или приостанавливать поставку газа потребителю, имеющего задолженность по оплате, меньшую, чем два ежемесячных размера платы. Но сделать это она вправе только по истечении 20 дней с момента получения потребителем уведомления. В данном случае ООО "Газпром межрегионгаз Север" не выдержало этот срок.

Справка. Управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз Север" является одной из региональных организаций газового холдинга ООО "Газпром межрегионгаз", отвечающего в системе дочерних компаний Газпрома за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке страны. Компания осуществляет поставку природного газа промышленным потребителям и жителям юга Тюменской области, а так же автономных округов.