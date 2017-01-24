Сводка ДТП: нетрезвые водители провоцируют аварии на трассах

Накануне восемь человек пострадали в шести авариях на дорогах Тюменской области. ГИБДД усиливает контроль за движением и просит автомобилистов выбирать скорость и дистанцию с учетом дорожных и погодных условий и придерживаться режима труда и отдыха.

Утром на 29 км автодороги Тюмень — Салаирка съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Lada. Находившиеся в нем молодые люди, в том числе водитель, были пьяны. Компания возвращалась домой с источника. Пассажиры получили рваные раны и ушибы, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

На 232 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск Volkswagen, пытавшийся обогнать фуру, въехал в ограждение дороги, а затем в КамАЗ. 37-летний водитель иномарки получил травму позвоночника. Он рассказал, что выпивал накануне вечером.

В еще одной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали два человека. На 350 км водитель "Волги" не выдержал дистанцию и въехал в "КамАЗ". У 23-летнего водителя легкового автомобиля ушибы лица и тела, у 46-летнего пассажира "Волги" травмы головы и ушибы. За четыре года водительского стажа этого водителя 24 раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.