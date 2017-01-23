Инспекторы задержали пьяного тоболяка, подвозившего детей в садик

На прошедшей неделе нетрезвого водителя задержали сотрудники ДПС на Уватском тракте в Тобольске. 37-летний мужчина был в машине не один: в детский садик он вез двух дочек трех и шести лет.
Показания алкотестера у папы составили 0,33 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина упрашивал инспекторов отпустить его, объясняя это тем, что он очень торопится. Он рассказал, что накануне выпил две бутылки пива и хорошо себя чувствует.
В 2011 году тоболяка уже задерживали за пьяное вождение, тогда его лишили прав на полтора года. В 2012 году он отказался провериться на алкотестере и был подвергнут административному аресту, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
За прошедшие выходные на дорогах Тюменской области сотрудники ДПС задержали 79 пьяных водителей. 6 из них сели за руль нетрезвыми в течение года повторно, им грозит уголовная ответственность.
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