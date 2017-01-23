В Тюмени "Красное и белое" оштрафовали за сомнительный алкоголь

12:32 23 января 2017
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В областном центре внеплановую проверку в магазине "Красное и белое" на улице Дружбы, 75/3 провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора. 

В магазине они обнаружили алкогольную продукцию, на которой не значился ее состав, что нарушает технологический регламент по маркировке пищевой продукции. Сомнительный алкоголь конфисковали, а осуществлявшую там торговлю местную фирму, ООО "Альфа Тюмень",  суд оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Теги: штраф , Роспотребнадзор , алкоголь , торговля
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