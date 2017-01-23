Тюменских должников-алиментщиков отправили подметать улицы

После ужесточения административных наказаний за неуплату алиментов с июля по декабрь прошлого года 387 жителям Тюменской области суд назначил обязательные работы сроком от 20 до 150 часов. Они должны были мести улицы, убирать производственные помещения и заниматься благоустройством придомовых территорий. Административному аресту подверглись 89 неплательщиков, четверым пришлось оплатить штраф по 20 000 рублей.

В целом в 2016 году за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства к административной ответственности привлечены 482 должников. Как отмечает пресс-служба УФССП России по Тюменской области, если после назначения административного наказания за данное правонарушение должник продолжает уклоняться от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности, причем это не освобождает от уплаты алиментов.