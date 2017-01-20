Тюменца подозревают в кражах с кладбища

Накануне в полицию Тюменского района обратился мужчина, который сообщил, что на кладбище рядом с деревней Янтык пропала могильная ограда.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обследовали место происшествия и собрали улики. В скором времени они вышли на след и задержали неработающего тюменца 1968 года рождения.
Задержанный признался, что украденное сдал в пункт приема металлов, а вырученные деньги потратил.
Полицейские полагают, что это не единственная совершенная им на кладбище кража. На мужчину заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
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