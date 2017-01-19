В Ишиме осужден дальнобойщик, виновный в смерти двух человек

Ишимский районный суд вынес приговор 41-летнему дальнобойщику из Саратова. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель двух человек.
Смертельная авария случилась 1 ноября прошлого года. Тогда выехавшие в рейс на грузовике "МАЗ" мужчина со своим напарником проезжали по территории Ишимского района. В тот день шел сильный снег.
По версии следствия, водитель грузовика ехал на скорости, не обеспечивавшей контроль за движением транспортного средства. На 297-м километре трассы Тюмень—Омск машину стало заносить. Водитель попытался выровнять МАЗ, но не смог. Грузовик вынесло на встречку, где он столкнулся с КамАЗом. От полученных травм 38-летний напарник мужчины и 47-летний водитель КамАЗа скончались на месте.
В ходе проверки оказалось, что у МАЗа были полностью изношены задние шины.
Водитель МАЗа признал вину в ДТП. Суд назначил ему 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и взыскал в пользу одной из вдов полмиллиона рублей.
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