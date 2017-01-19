Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за избиение жены

14:29 19 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Накануне в отдел полиции Заводоуковского округа доставили жителя поселка Комсомольского. За помощью в правоохранительные органы обратилась его жена.

Полицейские установили, что в день инцидента ее безработный супруг распивал дома спиртное. Вечером, когда женщина вернулась домой, между ними возникла ссора. В результате мужчина несколько раз ударил ее по лицу. Женщина немедленно сообщила об этом в полицию.

Как рассказывают в пресс-службе областного УМВД, на мужчину завели уголовное дело по статье "Побои". Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Теги: побои , семья , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017