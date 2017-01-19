Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за избиение жены

Накануне в отдел полиции Заводоуковского округа доставили жителя поселка Комсомольского. За помощью в правоохранительные органы обратилась его жена.

Полицейские установили, что в день инцидента ее безработный супруг распивал дома спиртное. Вечером, когда женщина вернулась домой, между ними возникла ссора. В результате мужчина несколько раз ударил ее по лицу. Женщина немедленно сообщила об этом в полицию.

Как рассказывают в пресс-службе областного УМВД, на мужчину завели уголовное дело по статье "Побои". Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.