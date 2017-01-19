В Тюменском районе будут судить мужчину, грозившегося взорвать дом

Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело в отношении жителя поселка Московского. 29-летнего мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщают в областной прокуратуре.

В октябре прошлого года он, будучи сильно пьяным, позвонил с планшетного компьютера в дежурную часть регионального управления ФСБ и заявил, что готовит взрыв в многоквартирном доме. Мужчина сообщил, что уже заминировал свою квартиру и могут погибнуть люди.

Прибывшие на место оперативники никакого взрывного устройства не нашли. Лжеминера отвезли в полицию для разбирательства. В отношении него возбудили уголовное дело, которое в скором времени рассмотрит суд.