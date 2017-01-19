Рядом с Тюменью ввели карантин по бешенству

Случай заболевания бешенством животного зарегистрировали вблизи села Лугового — на территории СНТ "Ривьера". Карантин, введенный постановлением губернатора, действует с 11 января по 10 марта этого года. Опасными с точки зрения заражения признали ближайшие территории: СНТ "Звенящие кедры Тюмени", СНТ "Родничок" и улицу Метелёвскую в Тюмени.

Департамент городского хозяйства напоминает, что вирус бешенства смертелен для собак и очень опасен для человека. Местных жителей просят выгуливать домашних животных только на поводке и наблюдать за их поведением. При проявлении клинических признаков болезни не следует прикасаться к животным. В случае укуса нужно сразу обратиться в медицинское учреждение и проинформировать о произошедшем ветеринарные органы.

Заболевание неизлечимо, поэтому больные животные подлежат уничтожению. Для профилактики заболевания необходимо обязательно ежегодно вакцинировать домашнее животное от бешенства. Сделать это можно бесплатно в Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных (Харьковская, 77Б).