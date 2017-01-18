В Тюмени ищут жертв маршруточных воров

На днях тюменские полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в серии карманных краж в общественном транспорте.

По версии следствия, один из них приехал в Тюмень в начале декабря прошлого года и обокрал в маршрутках несколько человек, после чего подключил к этому брата. В общественном транспорте преимущественно у женщин злоумышленники вытаскивали из карманов верхней одежды и сумок деньги, сотовые телефоны и кошельки.

Телефоны подозреваемые сдавали в комиссионные магазины, с банковских карт снимали наличные. Часть вещей оперативники нашли на квартире, которую снимали братья.

Установлена их причастность к десяти преступлениям. В полиции считают, что краж могло быть больше. Всех, кто стал жертвой злоумышленников или обладает какой-либо информацией, просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам: (3452) 291-600 или 02.