В Заречном строители повредили водопровод

Коммунальная авария произошла в Тюмени на улице Газовиков сегодня около 11 утра. Водопроводную трубу в районе СК "Здоровье" повредила строительная бригада, выполнявшая там работы.

На место выехали специалисты тюменского водоканала, которые обследовали и локализовали повреждение. Сейчас водоснабжение временно ограничено в жилом доме по улице Газовиков, 3, спорткомплексе "Здоровье" и в двух административных зданиях.

Ответственность за восстановление поврежденного водовода, а также устранение последствий утечки взяла на себя строительная организация, у которой есть допуски на проведение работ на сетях водоснабжения. Работы по восстановлению поврежденного водовода она обязана провести до 11 часов 19 января.

Сегодня специалисты тюменского водоканала организуют подвоз воды с 14 до 16 часов к дому по улице Газовиков, 3, сообщают в пресс-службе компании.