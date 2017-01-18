Сводка ДТП: на дорогах Тюмени пострадали два пешехода

Три человека пострадали в трех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области во вторник, 17 января.

В Тюмени на ул. Пермякова под колеса автомобиля KIA попал восьмилетний мальчик. По предварительным данным, юный пешеход вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате аварии ребенок получил ушибы.

На улице Южной столкнулись автомобили Volkswagen и Datsun. Причиной аварии, по данным пресс-службы областного ГИБДД, стало несоблюдение очередности проезда перекрестка. Медицинская помощь потребовалась 31-летнему водителю Datsun, у него травма живота, головы и подозрение на перелом ребер.

На улице Холодильной автомобиль Hyundai на пешеходном переходе сбил 69-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ранами лица. Иномаркой управляла 27-летняя женщина. Почему она не пропустила пешехода на "зебре" предстоит выяснить сотрудники ГИБДД.