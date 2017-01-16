Десять лет получил житель Тюмени, ранивший продавца ножом

Тюменский суд сегодня вынес приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в разбое.

Инцидент произошел 19 сентября прошлого года. Нетрезвый мужчина отправился за спиртным в магазин "Дельвер", прихватив с собой кухонный нож. Им он рассчитывал припугнуть продавца, чтобы не расплачиваться за алкоголь. Мужчина взял водку с витрины, подошел к 18-летней продавщице и, угрожая ножом, потребовал открыть кассу. Вместо этого девушка начала звать на помощь - преступник ранил ее в живот и убежал.

В тот же вечер он уехал в Екатеринбург к знакомому. На следующий день вместе с приятелем он пошел в магазин, где у них произошел конфликт с продавщицей. Женщина их выгнала, после чего обнаружила, что один из них оставил там пакеты со своими вещами. Она обратилась в полицию с просьбой о помощи, молодых людей нашли. Выяснилось, что один из них находится в розыске. Его задержали и доставили в Тюмень.

Как оказалось, задержанный уже отбывал наказание в местах лишения свободы за грабеж и разбой, сообщают в прокуратуре Тюменской области. В его действиях был установлен особо опасный рецидив. Мужчина получил десять лет в исправительной колонии особого режима.