На сопротивлявшуюся полицейским тюменку завели уголовное дело

11:25 13 января 2017
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pixabay.com

Уголовное наказание за применение насилия в отношении представителя власти грозит 38-летней жительнице Тюмени, отбивавшейся от стражей правопорядка, которые хотели ее усмирить.  

Как сообщают в региональном следственном комитете, инцидент произошел 19 октября прошлого года. Вечером в дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из жилых домов на улице Ватутина. По словам двух приехавших на место полицейских, когда они попытались утихомирить женщину, на которую пожаловались, она начала их оскорблять и наносить им удары.

Предъявляемая тюменке статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, длительных принудительных работы, ареста на срок до полугода и даже лишение свободы до пяти лет.

Теги: нападение на полицейского , уголовное дело
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