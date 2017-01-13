Сводка ДТП: в аварии под Тюменью погибли два человека

Два человека погибли, пять травмированы в трех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в четверг, 12 января.

Около пяти часов вечера на 56 км федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск столкнулись грузовой автомобиль MAN с прицепом и LADA Largus. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, водитель грузовика снизил скорость для выполнения поворота, в это время сзади в прицеп въехал легковой автомобиль. В аварии погибли 58-летний водитель LADA, житель Санкт-Петербурга, и 55-летняя пассажирка из Салехарда. Травмы головы, тела и переломы конечностей получили три пассажира легкового автомобиля, один из них находится в состоянии комы. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

В Тюмени на пешеходном переходе на улице Федорова автомобиль Toyota сбил 24-летнюю девушку, переходившую дорогу. В результате ДТП она получила рану лица.

На пересечении улиц 50 лет Октября и Пермякова столкнулись автомобили Peugeot и Citroen. По предварительным данным, водитель Peugeot нарушил очередность проезда перекрестка. В результате происшествия травмы головы и грудной клетки получила 20-летняя пассажирка Peugeot.