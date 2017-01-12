Покупка на AliExpress стала для тюменца преступлением

12:00 12 января 2017
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007a.pro
| Фото: 007a.pro

Житель областного центра заказал в китайском онлайн-магазине "шпионскую" шариковую ручку (со встроенной видеокамерой). Посылка была перехвачена сотрудниками таможни. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), о чем сообщается на сайте следственного органа. Сейчас тюменцу может грозить лишение свободы на срок до 4 лет.

Теги: шпион , Следственный комитет , интернет-магазин
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