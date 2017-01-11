Пенсионеру из Юргы грозит до 10 лет тюрьмы за распространение детской порнографии

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре передал в суд уголовное дело в отношении местного жителя, 1952 года рождения, который обвиняется в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (пп. "а, г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовное дело возбуждено в июне 2016 года на основании материалов, представленных сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре, которые выявили преступление путем проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем распространил через Интернет порнографические материалы с изображениями подростков, в том числе не достигших 14-летнего возраста. В результате искусствоведческих и компьютерных экспертиз были собраны доказательства, достаточные для предъявления обвинения.
Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу. В случае вынесения судом обвинительного приговора виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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