Сводка ДТП: в Ишиме столкнулись два грузовика и легковушка

За 9 января в Тюменской области в дорожных авариях пострадали девять человек.
Около полудня на объездной дороге Ишима столкнулись легковой автомобиль "Иж-Ода" и грузовики MAN и DAF. У находившегося в легковушке 45-летнего водителя травмы головы и позвоночника, у 38-летнего пассажира травма головы и перелом бедра. По предварительным данным, водитель "Оды" превысил скорость и не справился с управлением.
В Тюменском районе на 22 км дороги Тюмень—Салаирка утром автомобиль "Соболь" сбил 34-летнего мужчину. Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, он переходил дорогу в неположенном месте, световозвращающих элементов на его одежде не было. Мужчина получил травмы головы и лица.
В Тюмени на улице Клары Цеткин днем столкнулись из-за нарушения очередности проезда Lada Vesta и Hyundai Solaris. Водители автомобилей получили различные ушибы.
В восемь часов вечера на выезде из областного центра на Старый тобольский тракт столкнулись автомобили Kia Сee'd, Chevrolet Lacetti и Lada Kalina. По предварительным данным, водитель Kia выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 54-летняя пассажирка Chevrolet получила ушиб головы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru