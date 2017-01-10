В Тюмени под видом работодателей действуют мошенники

Тюменцев просят не попадаться на уловки мошенников, которые обкрадывают людей, обещая работу водителем. Накануне жертвой злоумышленников стал мужчина, добровольно отдавший им почти пять тысяч рублей.

Мошенники пользуются банальным приемом. Тех, кто откликается на их вакансии в интернете, они заверяют, что готовы их принять, и предлагают встретиться. При этом они просят соискателя скинуть им на счет мобильного телефона деньги, которые ему якобы вернут, как только он подъедет, чтобы заключить трудовой договор. Дальше мошенники просто исчезают и не отвечают на звонки.

Тюменские полицейские напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным лицам свои персональные данные, данные банковских карт, осуществлять по их просьбе никаких банковских операций и переводить им деньги.

В случае, если вы стали жертвой мошенников или знаете о фактах мошенничества, нужно обратиться в полицию по номеру 291-600 или 02.