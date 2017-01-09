За новогодние праздники скорая спасла более трехсот тюменцев

Как отмечают специалисты областной станции скорой помощи, большое количество вызовов поступило к ним в первые дни нового года. В сутки диспетчеры принимали до полутора тысяч звонков, на одну бригаду приходилось до 24 адресов.

За новогодние каникулы работники скорой оказали помощь 7 134 жителям Тюмени и Тюменского района. В областной столице экстренная помощь понадобилась 73 пациентам в состоянии комы и шока, 148 — с острым коронарным синдромом и 100 — с нарушением мозгового кровообращения.

В праздники в больницы обратились 250 тюменцев с алкогольной и пищевой интоксикацией, 6 — с отравлениями суррогатным алкоголем и 12 — с обморожениями.