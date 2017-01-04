Снегопад стал причиной смертельного ДТП

Два человека погибли и один человек травмирован в результате ДТП, произошедшего сегодня в 9 часов утра на 148-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе.

По предварительным данным, в условиях недостаточной видимости во время снегопада водитель "Лады Приоры", совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lacetti. В результате лобового столкновения оба водителя, проживавшие в Заводоуковском и Омутинском районах, погибли. 56-летняя пассажирка иномарки с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами ребер и грудины госпитализирована в местную больницу. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, сегодня ночью на 157 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе в ДТП погибли трое. В условиях снегопада Daewoo Nexia на встречной полосе столкнулся с рейсовым автобусом №808 "Тюмень-Ханты-Мансийск.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными снегопадом и резким изменением температурного режима, автоинспекторы просят водителей быть особо внимательными на дороге. В условиях недостаточной видимости и на скользкой дороге увеличивать дистанцию, снижать скорость движения, не допускать резких маневров при обгонах и перестроении.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в предыдущие сутки, 3 января, в 6 дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Основные причины аварий - превышение скорости и выезд на встречную полосу.