На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск легковушка врезалась в автобус: трое погибли

Авария произошла сегодня ночью на 157 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты- Мансийск в Тобольском районе. По предварительным данным, в условиях снегопада автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом №808 "Тюмень-Ханты-Мансийск". От удара автобус отбросило на обочину, он опрокинулся на бок.

В аварии погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, жители Башкортостана, мужчины 59-и, 56-и лет и 58-летняя женщина. В автобусе малой вместимости "Луидор" находились водитель и 15 пассажиров. Благодаря пристегнутым ремням безопасности люди не получили тяжелых повреждений, у них ушибы, рваные раны лица. Чудом не пострадала годовалая малышка.

В настоящее время госавтоинспекторы продолжают работы по ликвидации последствий ДТП. Один из пассажиров автобуса госпитализирован – у него перелом бедра, остальные после оказания помощи продолжили движение по маршруту на резервном автобусе, предоставленном перевозчиком. Принимаются меры по эвакуации автобуса, участвовавшего в ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД.