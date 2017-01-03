Дебошир угрожал ножом посетителям тюменской пиццерии

15:15 03 января 2017
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Разбушевавшегося тюменца задержали сотрудники Росгвардии 2 января  в пиццерии "Смак".

Как выяснили следователи, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе, где ранее работала его жена. В процессе беседы с сотрудниками мужчина начал вести себя агрессивно, опасаясь за свою жизнь и здоровье, они сообщили об инциденте во вневедомственную охрану.

На место незамедлительно были направлены две группы задержания Росгвардии. Прибывших на вызов сотрудников на крыльце магазина встретил мужчина, сделав несколько выпадов с ножом в их сторону, он забежал в помещение кафе. Гвардейцы проследовали за ним и произвели задержание.

В отношении нарушителя порядка, ко всему прочему ранившего при задержании в руку одного из сержантов, следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области.

Теги: Следственный комитет , Росгвардия
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