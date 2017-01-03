Сводка ДТП: многодетная семья на машине врезалась в дерево

фото из архива ГИБДД тюменской области

В минувшие сутки на дорогах Тюменской области в восьми дорожно-транспортных происшествиях один человек погиб, шестнадцать ранены.

Утром на 375 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск столкнулись Toyota и Hyundai. По предварительным данным, 24-летний омич на Toyota выехал на встречную полосу. В результате ДТП один из его спутников погиб, второй получил перелом бедра.

Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП на автодороге Быково-Пушкарево в Упоровском районе. На автомобиле ВАЗ2107 52-летний он въехал стоящий Hyundai Elantra, в результате чего получил переломы челюсти и ребер. У 25-летней девушки - водителя иномарки сотрясение головного мозга.

На 78-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда автомобиль Daewoo под управлением жителя Ханты-Мансийска, оказавшись в кювете, въехал в дерево. В машине находилась семья из пяти человек. 7-летняя дочка водителя, ехавшая на переднем сиденье и пристегнутая ремнем безопасности с помощью адаптера, получила черепно-мозговую травму и рваную рану лба. Двухлетний малыш, сидевший в детском автокресле, и его трехлетняя сестра, пристегнутая ремнем безопасности с помощью адаптера, не пострадали, у мамы, ехавшей на заднем сиденье, перелом руки.

Пятеро тюменцев получили травмы при столкновении Dodge и Suzuki. Авария произошла около 23 часов в областном центре на улице Щербакова из-за нарушения очередности проезда. У водителей сотрясение головного мозга, различные травмы получили пассажиры Suzuki.

Два пешехода пострадали при переходе дороги в неположенном месте. Днем на улице Республики, 42 70-летняя пенсионерка, угодив вне пешеходного перехода под колеса Nissan, получила перелом лодыжки и травму ноги. Около десяти часов вечера на улица Ямской, 96 автомобиль этой же марки наехал на 45-летнего пьяного мужчину, у него травма головы и ушиб позвоночника.

ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее на дорогах, при выборе скорости учитывать дорожные и погодные условия и неукоснительно соблюдать правила безопасной перевозки детей. 2 января на дорогах области к административной ответственности автоинспекторы привлекли 70 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщает пресс-служба ведомства.