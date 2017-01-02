Сводка ДТП: тюменцам пора снизить скорость

Превышение скоростного режима стало основной причиной дорожных аварий, произошедших в Тюменской области 31 декабря - 1 января. За два дня в ДТП трое погибли и более двадцати человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональная Автоинспекция.

31 декабря во втором часу ночи на 188-м километре федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автомобили "Москвич" 2141 и Toyota Camry. По предварительным данным, водитель "Москвича" выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП 29-летний водитель и 26-летний пассажир отечественного автомобиля погибли. У водителя иномарки перелом бедра, у пассажирки – открытый перелом предплечья, травмы головы и ушибы у 5-летнего мальчика и 9-летней девочки.

На 217-м километре автодороги Тюмень–Омск в Голышмановском районе в шесть вечера в опору линии электропередачи въехал Nissan Note. Водитель был трезв, но превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате происшествия 22-летний водитель и 21-летний пассажир иномарки получили травмы головы, грудной клетки и позвоночника.

Тремя часами позже на 285-м километре федеральной трассы - в Ишимском районе 46-летний водитель Toyota RAV 4 получил травму головы, переломы позвоночника и руки в результате того, что кроссовер слетел с дороги и перевернулся.

Приблизительно в это же время в Тюмени на пересечении улиц Герцена и Первомайской сначала столкнулись BMW 525 и Audi А4, затем последняя "встретилась" еще и с автобусом "МАЗ" 10-го маршрута. По предварительным данным, причина аварии -нарушение очередности проезда перекрестка водителем BMW, как оказалось, он к тому же лишен права управления транспортом, да и ОСАГО у него нет. В результате ДТП перелом бедра получил 19-летний водитель Audi. В автобусе пострадала кондуктор: упав при столкновении, она получила ушиб лица.

1 января около четырех часов вечера на 10-м км автодороги Тюмень–Боровский–Богандинский в Тюменском районе в столкновении трех автомобилей погибла женщина. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Daewoo Nexia. Неверно выбрав скорость движения, он потерял контроль над автомобилем - машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Nissan и Mazda. В Nissan от полученных травм на месте скончалась одна пассажирка, у второй - травма живота. Спровоцировавший ДТП водитель госпитализирован с переломом ноги.

Около полуночи на 253-м км автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Тобольском районе автомобиль ВАЗ 2109 въехал в опору ЛЭП. В момент аварии водитель был пьян, удостоверения не имеет. Врачи диагностировали у него переломы ребер и травму голову.

Двумя часами позже в Тобольском же районе на 243-м км автотрассы съехал с дороги и въехал в опору ЛЭП автомобиль Geely. У водителя ушибы руки.

Около половины пятого вечера на 23-м км автодороги Голышманово–Аромашево столкнулись автомобили Hyundai и Renault. Ушибы и травма головы у пассажирки второго авто. Предварительно, водитель Hyundai потерял контроль над автомобилем из-за слишком высокой скорости.

Два тройных ДТП произошло в Заводоуковском районе.

В шесть часов вечера на 97-м км автодороги Тюмень-Омск столкнулись автомобили ВАЗ 2114, Honda и Subaru из-за того, что "Лада" выехала на полосу встречного движения. Перелом грудной клетки получила 54-летняя пассажирка Honda.

Спустя час на 111-м км этой же автодороги Daewoo Nexia вышла на встречную полосу, чем спровоцировал столкновение с Škoda и грузовиком Volvo. В результате ДТП он получил ушиб грудной клетки.

Утро сегодняшнего дня также омрачилось ДТП со смертельным исходом. Около семи часов утра на 375-м км автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. 27-летний пассажир Toyota скончался на месте происшествия. 23-летний пассажир этого автомобиля получил перелом бедра.

Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей выбирать скоростной режим адекватный дорожной обстановке. За два неполных дня нового года на тюменских дорогах уже погибли два человека. По имеющимся данным, в обоих случаях автомобилисты не выбрали безопасную скорость и потеряли контроль над автомобилями.